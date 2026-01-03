পুলিশের বিশেষ অভিযানে উত্তরা থেকে ১৭ জন গ্রেপ্তার

রাজধানীর উত্তরা পশ্চিম থানা এলাকায় দিনব্যাপী বিশেষ অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত মোট ১৭ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। শনিবার ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গণমাধ্যম ও জনসংযোগ বিভাগ থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন মো. আইনাল হক (৪৮), আরিফুল ইসলাম (৪৩), ইমন হোসেন (২৫), সাকিবুল ইসলাম সুমন (২৬), আলাল মিয়া (৩০), মো. শিমুল (২২), শাকিল হোসেন নোমান (২৭), তাওফিকুর রহমান (২৫), রনি হায়দার মোল্লা (২৩), তুরান ইসলাম (২২), স্বপন মিয়া (২৮), মো. কাউসার (২৭), সোহেল হোসেন জুয়েল (২৮), আলী হোসেন (৪৫), শানু মিয়া (৪৫), সুমন মিয়া (২০) ও মিজু আহম্মেদ (২৬)।
উত্তরা পশ্চিম থানা–পুলিশের বরাত দিয়ে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, শনিবার উত্তরা পশ্চিম থানার বিভিন্ন এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে নিয়মিত মামলার আসামিসহ বিভিন্ন অপরাধে জড়িত মোট ১৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
এতে আরও বলা হয়, গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের কাছ থেকে ৩টি ইয়াবা বড়ি, ২ পুরিয়া হেরোইন, ১৫ পুরিয়া গাঁজা ও ৩ বোতল বিয়ার উদ্ধার করা হয়েছে। গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিদের আদালতে পাঠানো হয়েছে।