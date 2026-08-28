মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বলছে, গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন ভারতের পশ্চিমবঙ্গের আবদুল রহমান ও মোহাম্মদ ইকবাল আনসারি
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বলছে, গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন ভারতের পশ্চিমবঙ্গের আবদুল রহমান ও মোহাম্মদ ইকবাল আনসারি
অপরাধ

বিমানবন্দরে আবার অপ্রচলিত মাদক ‘কুশ’ জব্দ, দুই ভারতীয় গ্রেপ্তার

বিশেষ প্রতিবেদকঢাকা

ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আবার অপ্রচলিত মাদক কুশ জব্দ করা হয়েছে। এ ঘটনায় দুই ভারতীয় নাগরিককে গ্রেপ্তার করেছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা আবদুল রহমান (৪৬) ও মোহাম্মদ ইকবাল আনসারি (৪৫)। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের কাছ থেকে ৫ কেজি ১২০ গ্রাম কুশ উদ্ধার করা হয়েছে।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে গতকাল বৃহস্পতিবার বেলা ১টার দিকে বিমানবন্দরের আগমনী হলের গ্রিন চ্যানেলে অবস্থান নেন সংস্থাটির কর্মকর্তারা। এ সময় ব্যাংকক থেকে থাই এয়ারওয়েজের একটি ফ্লাইটে করে আসা দুই ভারতীয় নাগরিক গ্রিন চ্যানেলে পৌঁছান। তাঁদের সন্দেহভাজন হিসেবে আটক করা হয়। বিমানবন্দরে কর্মরত বিভিন্ন সংস্থার সদস্যদের উপস্থিতিতে তাঁদের ট্র্যাভেল ট্রলি তল্লাশি করা হয়। তল্লাশিতে ৫ কেজি ১২০ গ্রাম কুশ পাওয়া যায়। এ ছাড়া তাঁদের কাছ থেকে দুটি ভারতীয় পাসপোর্ট, ৫০০ মার্কিন ডলার, ১০ হাজার ভারতীয় রুপি ও তিনটি স্মার্টফোন জব্দ করা হয়।

আটক দুই ভারতীয় নাগরিকের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে বিমানবন্দর থানায় মামলা করা হয়েছে। মামলাটি করেছেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের বিমানবন্দর সার্কেলের পরিদর্শক শাহরিয়া শারমিন।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বলছে, কুশ অত্যন্ত শক্তিশালী ও মারাত্মক ধরনের সিন্থেটিক বা কৃত্রিম মাদক।

হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সাম্প্রতিক সময়ে এই মাদকের কয়েকটি চালান জব্দ করা হয়েছে। ১৮ আগস্ট ৪ কেজি ১৮০ গ্রাম কুশ উদ্ধার করে অধিদপ্তর। এই ঘটনায় জড়িত দুই সন্দেহভাজন ভারতীয় নাগরিক আকাশ দুবে ও আকাশ পাণ্ডে তাঁদের ট্র্যাভেল ট্রলি ও পাসপোর্টের ফটোকপি রেখে পালিয়ে যান। তাঁদের বিরুদ্ধে বিমানবন্দর থানায় মামলা করা হয়।

২২ আগস্ট ব্যাংকক থেকে থাই এয়ারওয়েজের একটি ফ্লাইটে হজরত শাহজালাল বিমানবন্দরে আসেন ভারতের কর্ণাটকের বাসিন্দা হুসাইন আবদুল কাদের শেখ। ৩ কেজি কুশসহ তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

এর দুদিন পর ২৪ অগাস্ট শাহজালাল বিমানবন্দরে ৫ কেজি ৪০ গ্রাম কুশসহ ভারতের পশ্চিমবঙ্গের দুই নাগরিক সানোয়ার আলী ও ইমতিয়াজ আহমেদকে গ্রেপ্তার করে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর।

Also read:বিমানবন্দরে ৩ কেজি কুশসহ ভারতের নাগরিক গ্রেপ্তার
আরও পড়ুন