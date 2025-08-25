কারওয়ান বাজারে পুলিশের এডিসিকে ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যাওয়া ব্যক্তি গ্রেপ্তার

রাজধানীর কারওয়ান বাজারে পুলিশের অতিরিক্ত উপকমিশনার (এডিসি) মো. সুমন রেজাকে ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যাওয়া ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। গ্রেপ্তার ওই ব্যক্তির নাম রিপন। তাঁর বিরুদ্ধে তেজগাঁও থানায় চারটি মামলা রয়েছে। সোমবার সন্ধ্যায় ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গণমাধ্যম ও জনসংযোগ বিভাগের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
১২ আগস্ট সকালে কারওয়ান বাজারের সোনারগাঁও ক্রসিং এলাকায় কর্তব্যরত ট্রাফিক সার্জেন্ট রেজা-ই-আলম দস্তগীর সন্দেহভাজন এক ছিনতাইকারীর হাতে ছুরি দেখতে পান। তিনি ওই ব্যক্তিকে আটকের চেষ্টা চালান। তবে সন্দেহভাজন ব্যক্তি মেট্রোরেল স্টেশনের নিচ দিয়ে দৌড়ে কারওয়ান বাজারের দিকে চলে যান।
এ সময় সোনারগাঁও ক্রসিংয়ে থাকা পুলিশ কর্মকর্তা (এডিসি) সুমন রেজা গাড়ি থেকে নেমে ওই ব্যক্তিকে ধাওয়া করেন। আটকের চেষ্টার সময় ওই ব্যক্তি তাঁর ডান হাতে ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যান। ছুরিকাঘাতে রেজার ডান হাতের অনেকটা কেটে যায়। পরে এ ঘটনায় তেজগাঁও থানায় একটি নিয়মিত মামলা হয়।