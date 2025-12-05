রাজধানীর মীরবাগে ছিনতাইকারীদের ছুরিকাঘাতে যুবক আহত

রাজধানীর হাতিরঝিল থানার মীরবাগ এলাকায় শুক্রবার বিকেলে ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে তুষার মিয়া (২৫) নামের এক যুবক আহত হয়েছেন। তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তিনি একটি ইন্টারনেট সংযোগ প্রতিষ্ঠানের মিস্ত্রি।
পুলিশ ও হাসপাতাল সূত্র জানায়, বেলা সাড়ে তিনটার দিকে মীরবাগের বাসা থেকে দোকানে যাওয়ার পথে বাসার কাছে তিনজন ছিনতাইকারী তুষারের পথরোধ করে। একপর্যায়ে ছিনতাইকারীরা তুষারের পিঠে ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে ছুরিকাঘাতে করে তাঁর কাছ থেকে ১৩ হাজার টাকা নিয়ে পালিয়ে যায়।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক মো. ফারুক প্রথম আলোকে বলেন, ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে আহত যুবক হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন।