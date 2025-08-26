বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সময়ের হত্যার মামলায় মোস্তাফিজুর রহমান ওরফে টুটুকে (৫৩) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)
বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সময়ের হত্যার মামলায় মোস্তাফিজুর রহমান ওরফে টুটুকে (৫৩) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)
অপরাধ

সাবেক মেয়র তাপসের বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে পরিচিত মোস্তাফিজুর গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সময়ের একটি হত্যাকাণ্ডের মামলায় ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র ফজলে নূর তাপসের বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে পরিচিত মোস্তাফিজুর রহমান ওরফে টুটুকে (৫৩) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। গতকাল সোমবার গভীর রাতে রাজধানীর বাড্ডা এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় বলে সিআইডি জানিয়েছে।

আজ মঙ্গলবার সিআইডির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গণ-অভ্যুত্থানের আগের দিন গত বছরের ৪ আগস্ট ধানমন্ডি লেকপাড়ে পাতাম রেস্তোরাঁর সামনে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন চলাকালে গুলিবর্ষণের ঘটনা ঘটে। ওই ঘটনায় আন্দোলনকারী আবদুল্লাহ সিদ্দিক নিহত হন। এ ব্যাপারে ধানমন্ডি থানায় একটি হত্যা মামলা করা হয় এবং মামলাটির তদন্তের দায়িত্ব পায় সিআইডির ঢাকা মেট্রো দক্ষিণ বিভাগ। মামলাটি তদন্তকালে জানা যায়, গ্রেপ্তার মোস্তাফিজুর রহমান ঢাকা সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র ফজলে নূর তাপসের বিশেষ প্রতিনিধি ছিলেন। তিনিসহ অন্যরা ৪ আগস্ট ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে ছাত্র-জনতার আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়া আবদুল্লাহ সিদ্দিককে গুলি করেন। এ সময় আবদুল্লাহ সিদ্দিক গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলে লুটিয়ে পড়েন। আন্দোলনকারী ছাত্র-জনতা সিদ্দিককে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। পরবর্তী সময়ে আওয়ামীপন্থী সন্ত্রাসীরা সিদ্দিকের মৃতদেহ গুম করার চেষ্টা করেন। হত্যাকাণ্ড ও মৃতদেহ গুম করার চেষ্টার ঘটনায় বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সমন্বয়ক ফাইয়াজ আহমেদ ওরফে রাতুল আদালতে লিখিতভাবে অভিযোগ করেন। আদালতের নির্দেশে ওই অভিযোগ ধানমন্ডি থানা মামলা হিসেবে গ্রহণ করে।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, গত ১৫ মে সাবেক মেয়র তাপসের ঘনিষ্ঠ সহযোগী এস এম কামাল হায়দার ও ১৭ জুন মো. খোরশেদ আলমকে (৪৮) গ্রেপ্তার করে বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। তাপসের সহযোগী হিসেবে মোস্তাফিজুর রহমান বেশ প্রভাবশালী ছিলেন। মামলার রহস্য উদ্‌ঘাটন, অপরাপর অভিযুক্তদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তার করার স্বার্থে তদন্ত ও অভিযান অব্যাহত রেখেছে সিআইডির ঢাকা মেট্রো দক্ষিণ বিভাগ।

আরও পড়ুন