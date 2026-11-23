রাজধানীর মিরপুর-১ নম্বর সেকশন এলাকায় একটি বাসে আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। আজ সোমবার ৭টা ৪০ মিনিটে বাসে আগুন দেওয়া হয়।
শাহ আলী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রাজিব হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, ‘বাসে আগুনের খবর পেয়েছি। ঘটনাস্থলের দিকে যাচ্ছি।’
এদিকে ফায়ার সার্ভিস নিয়ন্ত্রণ কক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রাশেদ বিন খালেদ প্রথম আলোকে বলেন, ‘আগুনের খবর পেয়ে স্থানীয় থানা-পুলিশকে অবহিত করা হয়েছে। পুলিশ জানালে ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি পাঠানো হবে।’
এর আগে ১৭ নভেম্বর রাত পৌনে ৯টা থেকে রাত সাড়ে ১২টা পর্যন্ত রাজধানীর পল্লবী, মহাখালী, বাড্ডা ও রামপুরা এলাকায় চারটি বাসে আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এ ছাড়া ছয়টি স্থানে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে।