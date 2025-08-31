মতিঝিলে দুই সাংবাদিকের ওপর সন্ত্রাসীদের হামলা, তিনজন শনাক্ত

রাজধানীর মতিঝিলে দৈনিক কালবেলার নিজস্ব প্রতিবেদক এ জেড ভূঁইয়া আনাস ও বেসরকারি টেলিভিশন ডিবিসি নিউজের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক রেদওয়ানুল হকের ওপর হামলার ঘটনায় তিনজনকে শনাক্ত করেছে পুলিশ। তবে এখনো তাঁদের গ্রেপ্তার করা যায়নি। পুলিশ বলছে, জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।
গতকাল শনিবার রাত সাড়ে আটটার দিকে বাংলাদেশ ব্যাংকের পেছনে স্থানীয় ১০ থেকে ১৫ সন্ত্রাসী দুই সাংবাদিকের ওপর হামলা চালায়। পরে এ ঘটনায় মতিঝিল থানায় মামলা করেন ভুক্তভোগী সাংবাদিকেরা।
এ জেড ভূঁইয়া আনাস প্রথম আলোকে বলেন, ‘এক সহকর্মীকে সঙ্গে নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের পেছনে বসে ছিলাম। হঠাৎ একদল লোক দোকানে এসে তাঁদের উঠে যেতে বলেন। প্রতিবাদ করলে কয়েকজন মিলে তাঁকে মারধর করেন।’ তিনি বলেন, মারধর থেকে বাঁচতে সাংবাদিক পরিচয়ও দিয়েছিলেন তাঁরা। পরিচয় দেওয়ার পর আরও ক্ষিপ্ত হয়ে যান। ‘সাংবাদিকতা ছুটিয়ে দেব’ বলে হুমকি দিতে দিতে কিল–ঘুষি মেরে তাঁদের আহত করেন। পরে তাঁরা কোনোরকমে সরে গিয়ে জাতীয় জরুরি সেবা নম্বর ৯৯৯–এ কল করলে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায় এবং তাঁদের উদ্ধার করে।
মতিঝিল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেজবাহ উদ্দিন বলেন, সাংবাদিকদের ওপর হামলায় জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।