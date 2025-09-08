মোহাম্মদপুরে ‘ছিনতাইয়ের সময়’ দুজনকে ধরে গণপিটুনি, একজনের মৃত্যু

রাজধানীর মোহাম্মদপুরে ছিনতাই করতে গিয়ে গণপিটুনির শিকার হয়েছেন দুই যুবক। এর মধ্যে মো. ইয়ামিন (২৩) নামের একজন মারা গেছেন। মো. ফাহিম (২২) নামের আরেকজন গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। আজ সোমবার বেলা তিনটার দিকে মোহাম্মদপুরের চন্দ্রিমা মডেল টাউনের পাশে বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে এ ঘটনা ঘটে।
পুলিশ জানায়, স্থানীয় কয়েকজনকে ছিনতাই করার সময় ইয়ামিন ও ফাহিমকে ধরে ফেলেন লোকজন। এরপর তাঁদের গণপিটুনি দেন।
মোহাম্মদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কাজী রফিক আহমেদ প্রথম আলোকে বলেন, ছিনতাইয়ের অভিযোগে দুই যুবককে স্থানীয় লোকজন গণপিটুনি দেন। এতে একজন মারা গেছেন। তাঁর মরদেহ শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজের মর্গে রাখা হয়েছে। গুরুতর আহত ফাহিমকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এ ঘটনায় এখনো মামলা হয়নি।