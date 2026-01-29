পল্লবীতে ছিনতাইকারীর গুলি, মুদি ব্যবসায়ী আহত

রাজধানীর পল্লবী এলাকায় আজ বৃহস্পতিবার ভোরে ছিনতাইকারীর পিস্তলের গুলিতে মোহাম্মদ হোসেন ওরফে দীপু (৪৬) নামের এক মুদি ব্যবসায়ী আহত হয়েছেন। গুরুতর অবস্থায় তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
পারিবারিক সূত্র জানায়, আজ ভোর সাড়ে পাঁচটার দিকে মোহাম্মদ হোসেন মিরপুর ১২ নম্বর সেকশনের ১০ নম্বর রোডে জিয়া কলেজের সামনে ধূমপান করছিলেন। এ সময় মুখোশধারী তিন ছিনতাইকারী মোটরসাইকেলে আসে। তাদের একজন মোহাম্মদ হোসেনকে একটি গুলি ছোড়ে। এরপর মোটরসাইকেলে করে চলে যায়। গুলি তাঁর বাঁ পায়ের হাঁটুর ওপরে লাগে।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মোহাম্মদ হোসেনের স্ত্রী প্রথম আলোকে বলেন, ছিনতাইকারীরা তাঁর স্বামীকে গুলি করে ১৭ হাজার টাকা নিয়ে পালিয়ে গেছে। আহত অবস্থায় প্রথমে তাঁকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য প্রথমে তাঁকে কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে সেখান থেকে তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়া হয়।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের পরিদর্শক মো. ফারুক প্রথম আলোকে বলেন, গুলিবিদ্ধ মোহাম্মদ হোসেনের জরুরি বিভাগের ৪ নম্বর ওয়ার্ডে চিকিৎসা চলছে। চিকিৎসকের বরাত দিয়ে তিনি বলেছেন, মোহাম্মদ হোসেনের অবস্থা গুরুতর নয়। ঘটনাটি পল্লবী থানায় জানানো হয়েছে।