রাজধানীতে এনএসআই কর্মকর্তা পরিচয়ে তুরস্কের নাগরিকের কাছে অর্থ দাবি করে গ্রেপ্তার

রাজধানীতে তুরস্কের এক নাগরিকের কাছে নিজেকে জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা (এনএসআই) কর্মকর্তা পরিচয় দিয়ে অর্থ দাবি করার অভিযোগে মো. রুবেল হোসেন (৩৮) নামের এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে গুলশান থানা–পুলিশ। গতকাল শনিবার দুপুরে মিরপুরের পূর্ব কাজীপাড়া এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
আজ রোববার এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানানো হয় বলে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি) গণমাধ্যম ও জনসংযোগ বিভাগ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানায়।
পুলিশ জানায়, গত ৩১ আগস্ট সকালে টার্কিশ এয়ারলাইনসের কর্মকর্তা সেরকান আকানের কাছে অজ্ঞাত নম্বর থেকে ফোন করে নিজেকে এনএসআই গুলশান জোনের এডি পরিচয় দেন প্রতারক রুবেল হোসেন। পাসপোর্ট ভেরিফিকেশনের কথা বলে তিনি প্রথমে পাঁচ হাজার টাকা এবং পরে এক লাখ টাকা দাবি করেন। টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানালে সেরকানকে ভয়ভীতি দেখানো হয়।
টার্কিশ এয়ারলাইনস কর্তৃপক্ষের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে গুলশান থানায় মামলা হয়। মামলার তদন্তে তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় পুলিশ রুবেলকে গ্রেপ্তার করে। তাঁর কাছ থেকে একটি মোবাইল সিম ও বিভিন্ন লোকের পাসপোর্ট–সংক্রান্ত কাগজপত্র উদ্ধার করা হয়েছে। পরে তাঁকে আদালতে পাঠানো হয়।