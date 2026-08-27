রাজধানীতে ২৪ ঘণ্টায় গ্রেপ্তার ৫৬০, মামলা ৪৬: ডিএমপি

রাজধানীতে নিয়মিত অভিযান চালিয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় ৫৬০ জনকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)। এ সময় তাঁদের বিরুদ্ধে ডিএমপির বিভিন্ন থানায় ৪৬টি মামলা করা হয়।
গত মঙ্গলবার দিবাগত রাত ১২টা থেকে গতকাল বুধবার দিবাগত রাত ১২টা পর্যন্ত এসব অভিযান চালানো হয়।
ডিএমপি জানায়, রমনা বিভাগ ৪৫ জন, লালবাগ ৩০, ওয়ারী ৫৪, মতিঝিল ৬৩, তেজগাঁও ৯২, মিরপুর ১৪৬, গুলশান ৫২, উত্তরা ৭৪ ও গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি) ৪ জনকে গ্রেপ্তার করেছে।
ডিএমপির তথ্যমতে, অভিযানকালে ১৪ হাজার ৬৭৮টি ইয়াবা বড়ি, ২৫০ গ্রাম গাঁজা, ২১ লিটার দেশীয় মদ, ৫টি মুঠোফোন উদ্ধার করা হয়।