সারা দেশে ২৪ ঘণ্টায় পুলিশের অভিযানে গ্রেপ্তার ১৭১১

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশে পুলিশ ২৪ ঘণ্টায় অভিযান চালিয়ে ১ হাজার ৭১১ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। আজ মঙ্গলবার এক খুদে বার্তায় পুলিশ সদর দপ্তর এই তথ্য জানিয়েছে।

খুদে বার্তায় বলা হয়, গত রোববার দিবাগত রাত ১২টা থেকে গতকাল সোমবার দিবাগত রাত ১২টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় চলা অভিযানে গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে মামলা ও গ্রেপ্তারি পরোয়ানার আসামি রয়েছেন ১ হাজার ১৭০ জন। এ ছাড়া অন্যান্য অপরাধের ঘটনায় ৫৪১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

এ সময় একটি বিদেশি পিস্তল ও চারটি গুলি উদ্ধার করা হয়েছে বলেও খুদে বার্তায় জানানো হয়েছে।

