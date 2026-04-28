‘ইন্টারঅ্যাক্টিভ কেয়ার’–এর প্রতিষ্ঠাতা আল সামির বিমানবন্দর থেকে গ্রেপ্তার

অনলাইন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ইন্টারঅ্যাক্টিভ কেয়ারের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী রেয়ার আল সামিরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মঙ্গলবার দেশত্যাগের সময় ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
রাজধানীর আদাবর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জিয়াউর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, আল সামিরের বিরুদ্ধে আদাবর থানায় অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে মামলা রয়েছে।
ওসি জিয়াউর রহমান আরও বলেন, ২৯ জন গ্রাহকের কাছ থেকে পাঁচ কোটি টাকার বেশি অর্থ নিয়ে আত্মসাৎ করার ঘটনায় করা মামলায় আল সামিরকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।