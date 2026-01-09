পল্লবীতে যৌথ বাহিনীর অভিযানে গ্রেপ্তার ৪

রাজধানীর পল্লবীতে অভিযান চালিয়ে ‘মাদকসম্রাজ্ঞী’ হিসেবে পরিচিত শাহজাদী বেগমসহ (৪০) চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর যৌথ দল। বৃহস্পতিবার গভীর রাত থেকে শুক্রবার ভোর পর্যন্ত চলা অভিযানে তাঁদের কাছ থেকে অস্ত্র, গুলি ও মাদক উদ্ধার করা হয়।
শুক্রবার ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গণমাধ্যম ও জনসংযোগ বিভাগের উপকমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমানের পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। গ্রেপ্তার অন্যরা হলেন শাহজাদীর সহযোগী বেলি (৩২), মো. রনি (৪০) ও মো. ইসলাম (৪৫)।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, পল্লবী থানার পুলিশ ও মিরপুর সেনানিবাসের সেনাসদস্যরা বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত আড়াইটা থেকে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত মিরপুর ১২ নম্বর সেকশনের ‘ডি’ ব্লকে শাহজাদীর দোতলা বাড়িতে অভিযান চালান।
অভিযানে ওই বাড়ির নিচতলা থেকে একটি বিদেশি পিস্তল, দুটি গুলি, ৪৬০ গ্রাম হেরোইন, ৫৮০ গ্রাম গাঁজা ও পাঁচটি স্মার্টফোন উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার করা হেরোইনের আনুমানিক বাজারমূল্য ৪৬ লাখ টাকা বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।
পল্লবী থানার পুলিশ জানায়, শাহজাদী বেগম দীর্ঘদিন ধরে মিরপুর, পল্লবীসহ আশপাশের এলাকায় মাদক ব্যবসা চালিয়ে আসছিলেন। এলাকায় তিনি ‘মাদকসম্রাজ্ঞী’ হিসেবে পরিচিত। তাঁর বিরুদ্ধে পল্লবী থানায় একাধিক মাদক মামলা রয়েছে।