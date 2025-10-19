পুরান ঢাকায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদল নেতার রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার

রাজধানীর পুরান ঢাকার আরমানি টোলার একটি ভবনের সিঁড়ি থেকে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের এক শিক্ষার্থীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। ওই শিক্ষার্থীর নাম জুবায়েদ হোসেন। তিনি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য।
আজ রোরবার সন্ধ্যার দিকে স্থানীয় মানুষেরা মরদেহ দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেন। পরে বংশাল থানার পুলিশ গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে।
বংশাল থানা সূত্রে জানা যায়, ছুরিকাঘাতে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী মারা যাওয়ার খবর পেয়েছেন। সেখানে তিনি ছাত্র পড়াতেন। মৃত্যুর কারণ নিশ্চিত হওয়া যায়নি। ঘটনাস্থলে বংশাল থানার পুলিশের সদস্যরা কাজ করছেন।
লাশ উদ্ধারের বিষয়টি নিশ্চিত করে ঢাকা মহানগর পুলিশের লালবাগ বিভাগের উপকমিশনার (ডিসি) মল্লিক আহসান উদ্দিন প্রথম আলোকে বলেন, ‘ঘটনাস্থলে বংশাল থানার পুলিশের সদস্যরা আছেন। আমিও সেখানে যাচ্ছি। ঘটনার বিস্তারিত পরে জানাতে পারব।’