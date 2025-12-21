ছুরিকাঘাত
যাত্রাবাড়ীতে ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে ব্যবসায়ী নিহত

রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে আশীষ জোয়াদ্দার (৩৩) নামের এক ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন। গতকাল শনিবার দিবাগত রাত পৌনে একটার দিকে যাত্রাবাড়ীর একটি আড়তের সামনে এ ঘটনা ঘটে।

আশীষ জোয়াদ্দারের বাড়ি মাগুরা সদর উপজেলার পাতুরিয়া গ্রামে। বাবার নাম অমল জোয়াদ্দার।

প্রত্যক্ষদর্শী পথচারী আল-আমিন জানান, রাতে দু–তিনজন ছিনতাইকারী আশীষ জোয়াদ্দারের পথরোধ করে এলোপাতাড়ি ছুরিকাঘাত করে। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে ফেলে রেখে ছিনতাইকারীরা পালিয়ে যায়।

পথচারীরা আশীষকে উদ্ধার করে দিবাগত রাত দেড়টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

ঢাকা মেডিকেলের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক জানান, আশীষের মরদেহ ঢাকা মেডিকেলের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে জানানো হয়েছে।

