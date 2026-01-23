কাফরুলে যৌথ বাহিনীর অভিযানে অস্ত্র–গুলিসহ ১৩ মামলার আসামি ‘চামাইরা বাবু’ গ্রেপ্তার

রাজধানীর কাফরুলে অভিযান চালিয়ে ১৩ মামলার আসামি মো. বিল্লাল হোসেন ওরফে আলী হোসেন ওরফে চামাইরা বাবুকে গ্রেপ্তার করেছে যৌথ বাহিনী। পরে তাঁর তথ্যের ভিত্তিতে অস্ত্র–গুলি উদ্ধার করা হয়।
আজ শুক্রবার সকালে এই তথ্য জানান কাফরুল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সাজ্জাদ হোসেন। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, ‘বিল্লাল কাফরুলের চিহ্নিত সন্ত্রাসী। তিনি চামাইরা বাবুসহ একাধিক নামে পরিচিত। যৌথ বাহিনী অভিযান চালিয়ে আজ ভোরে তাঁকে গ্রেপ্তার করে।’
অভিযানের বিষয়ে ওসি সাজ্জাদ হোসেন বলেন, গতকাল বুধবার দিবাগত রাত তিনটার গোপন তথ্যে জানা যায়, উত্তর কাফরুলের আইসক্রিম ফ্যাক্টরি গলি এলাকায় সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালাচ্ছেন চামাইরা বাবু। এ তথ্যের ভিত্তিতে সেনাবাহিনীর একটি গোয়েন্দা দল ঘটনাস্থলে যায়। তারা গোয়েন্দা নজরদারি চালিয়ে তথ্যের সত্যতা পায়। পরে আজ ভোর পৌনে চারটার দিকে পুলিশের সহযোগিতায় সেনাবাহিনীর একটি দল যৌথ অভিযান চালায়। অভিযানে চামাইরা বাবু গ্রেপ্তার হন। জিজ্ঞাসাবাদে চামাইরা বাবু উত্তর কাফরুল এলাকায় তাঁর ব্যবহৃত অবৈধ অস্ত্র থাকার কথা জানান।
কাফরুল থানার ওসি বলেন, চামাইরা বাবুর তথ্যের ভিত্তিতে দুটি বিদেশি পিস্তল ছাড়াও গুলি, ধারালো অস্ত্রসহ অন্যান্য সামগ্রী উদ্ধার করা হয়।
এ ঘটনায় কাফরুল থানায় অস্ত্র আইনে মামলা হয়েছে বলে জানান ওসি সাজ্জাদ হোসেন।
পুলিশ বলছে, সন্ত্রাসের অভিযোগে চামাইরা বাবুর বিরুদ্ধে কাফরুল থানায় ১২টি ও খিলগাঁও থানায় একটি মামলা থাকার তথ্য আছে।