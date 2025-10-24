যৌথ অভিযানে আটক চার ব্যক্তি
অপরাধ

জেনেভা ক্যাম্পে যৌথ অভিযান, অস্ত্র-মাদক উদ্ধার, আটক ৪

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

রাজধানীর মোহাম্মদপুরের জেনেভা ক্যাম্পে সেনাবাহিনী ও র‍্যাব যৌথ অভিযান চালিয়েছে। অভিযানে একটি আগ্নেয়াস্ত্র ও মাদক উদ্ধার করা হয়েছে। আটক করা হয়েছে চারজনকে।

গতকাল বৃহস্পতিবার মধ্যরাত থেকে আজ শুক্রবার ভোর পর্যন্ত এই অভিযান চালানো হয়। আটক ব্যক্তির হলেন আবদুল্লাহ সারমান (৩১), ইমরান হোসেন আলম (২৮), মো. সোহেল (২৮) ও মো. আকাশ (২৫)। এর মধ্যে সোহেল ‘বুনিয়া সোহেল’ নামে পরিচিত।

মোহাম্মদপুর সেনা ক্যাম্প সূত্র জানায়, সাম্প্রতিক সময়ে জেনেভা ক্যাম্পে তিনটি কুখ্যাত গ্যাংয়ের মধ্যে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে একাধিক সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এই গ্যাংগুলোর নেতৃত্বে আছেন চুয়া সেলিম, পিচ্চি রাজা ও বুনিয়া সোহেল। ২১ অক্টোবর পিচ্চি রাজা গ্রুপের আস্তানা থেকে ৩২টি তাজা ককটেলসহ চারজনকে গ্রেপ্তার করে সেনাবাহিনী। ২৩ অক্টোবর বুনিয়া সোহেল গ্রুপের সদস্য জাহিদ (২০) প্রতিপক্ষের সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত হন। এসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সেনাবাহিনী ও র‍্যাব-২ সুনির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে জেনেভা ক্যাম্পে গতকাল মধ্যরাত থেকে আজ ভোর পর্যন্ত অভিযান চালায়।

সূত্র জানায়, অভিযানে একটি বিদেশি পিস্তল ও দেড় কেজি গাঁজা উদ্ধার হয়। আটক ব্যক্তিদের মোহাম্মদপুর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

এ বিষয়ে সেনাবাহিনীর ৪৬ স্বতন্ত্র পদাতিক ব্রিগেডের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা বলেন, ‘মোহাম্মদপুর এলাকায় সন্ত্রাস দমনে চেষ্টা চলছে। এ রকম যৌথ অভিযান নিয়মিত চলবে।’

