বুয়েটের সেই শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে মামলা, গ্রেপ্তার করার কথা জানাল পুলিশ

ইসলাম ধর্ম ও মুসলিম নারীদের নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আপত্তিকর পোস্ট করার অভিযোগে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) ২১তম ব্যাচের এক শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। এ মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার করার কথা জানিয়েছে পুলিশ।
গতকাল মঙ্গলবার গভীর রাতে বুয়েটের নিরাপত্তা কর্মকর্তা আফগান হোসেন বাদী হয়ে রাজধানীর চকবাজার থানায় মামলাটি করেন। চকবাজার থানার ডিউটি অফিসার উপপরিদর্শক (এসআই) আবদুর রাজ্জাক মামলার তথ্য প্রথম আলোকে নিশ্চিত করেছেন।
আজ বুধবার দুপুরের দিকে এসআই আবদুর রাজ্জাক প্রথম আলোকে বলেন, শ্রীশান্ত রায়ের বিরুদ্ধে গতকাল রাতে বুয়েট কর্তৃপক্ষ মামলা করে। তাঁকে এ মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।
মামলার এজাহারে বলা হয়েছে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম রেডিটে ছদ্মনাম ব্যবহার করছিলেন শ্রীশান্ত। তিনি ইসলাম ও মুসলিম নারীদের নিয়ে রেডিটে আপত্তিকর মন্তব্য পোস্ট করেন। পরে তাঁর পরিচয় শনাক্ত করা হয়। তাঁর করা বিদ্বেষমূলক মন্তব্য শিক্ষার্থীসহ ধর্মপ্রাণ মুসলিমদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে। এর পরিপ্রেক্ষিতে বুয়েট ক্যাম্পাসে ছাত্রছাত্রীদের মনে গভীর উদ্বেগ তৈরি হয়। ছাত্রছাত্রীদের দাবিতে তাঁর বিরুদ্ধে এ এজাহার করা হলো।
গতকাল রাতে বুয়েট ক্যাম্পাসে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। মধ্যরাত পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ করেন। শিক্ষার্থীদের দাবির মুখে রাতেই শ্রীশান্তকে বুয়েট থেকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়। পরে তাঁকে আটক করে চকবাজার থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। এরপর বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করা হলে তাঁকে গ্রেপ্তার করার কথা জানায় পুলিশ।