শেখ হাসিনাসহ ২৬১ আসামিকে পলাতক দেখিয়ে পত্রিকায় সিআইডির বিজ্ঞপ্তি

রাষ্ট্রদ্রোহের একটি মামলায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ২৬১ জন আসামিকে পলাতক দেখিয়ে ২টি জাতীয় দৈনিকে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে আজ শুক্রবার সিআইডি এ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে।
সিআইডির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আজ এ তথ্য জানানো হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, ফৌজদারি কার্যবিধির (সিআরপিসি) ১৯৬ ধারার অধীনে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের ভিত্তিতে সিআইডি ওই রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা করার ক্ষমতা পেয়েছিল। সে অনুযায়ী সিআইডি বাদী হয়ে আদালতে মামলাটি করেছিল।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ‘জয় বাংলা ব্রিগেড’ নামের একটি অনলাইন প্ল্যাটফর্ম থেকে দেশ ও বিদেশে বসে সরকার উৎখাতের ষড়যন্ত্রমূলক কার্যক্রম চালানো হচ্ছিল বলে তদন্তে দেখা যায়। তদন্ত শেষে শেখ হাসিনাসহ ২৮৬ জনের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করে সিআইডি। তদন্তে বিভিন্ন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম, সার্ভার ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের তথ্য সংগ্রহ ও ফরেনসিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
গতকাল বৃহস্পতিবার ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ১৭ নম্বর আদালতের বিচারক আরিফুল ইসলাম মামলার ২৬১ জন আসামিকে পলাতক ঘোষণা করেন এবং পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করার জন্য আদেশ দেন বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে। সেই আদেশের ভিত্তিতে সিআইডি দুটি পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে।