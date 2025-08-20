জনশক্তি রপ্তানি ‘সিন্ডিকেটের প্রধান’ রুহুলের ৫০০ কোটি টাকার সম্পত্তি জব্দ

মালয়েশিয়ায় জনশক্তি রপ্তানির ‘সিন্ডিকেটের প্রধান’ রুহুল আমিন (স্বপন) ও তাঁর স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৫০০ কোটি টাকার সম্পত্তি জব্দ করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)।
আজ বুধবার সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার (মিডিয়া) জসীম উদ্দিন খান এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছেন। তিনি জানান, সিআইডির ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম বিভাগের অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালত এসব সম্পত্তির ওপর জব্দাদেশ দেন।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, মালয়েশিয়ায় জনশক্তি পাঠানোর উদ্দেশ্যে সিন্ডিকেট করে ৮ হাজার কোটি টাকা আত্মসাৎ করে বাড়ি ও জমি কিনে অঢেল সম্পদের মালিক হন সিন্ডিকেটের প্রধান রুহুল আমিন। এভাবে সম্পদের মালিকানা লাভ করে তিনি মানি লন্ডারিংয়ের অপরাধেও জড়ান।
সিআইডি আরও জানায়, রুহুল আমিনের জনশক্তি রপ্তানির প্রতিষ্ঠান ক্যাথারসিস ইন্টারন্যাশনালের নামে ঢাকার বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা, বনানী ও উত্তরা এলাকায় সাতটি দলিলে ২৩১ কাঠা জমি রয়েছে। এসব জমির দলিল মূল্য ১৫ কোটি ৫৫ লাখ ৩৩ হাজার টাকা। এসব জমির ওপর ক্যাথারসিস ইন্টারন্যাশনাল নামের প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন অবকাঠামোসহ ৫০০ কোটি টাকার স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করা হয়েছে।
সিআইডি আরও জানায়, মালয়েশিয়ায় জনশক্তি রপ্তানির সিন্ডিকেটের প্রধান রুহুল আমিনসহ সিন্ডিকেটের অন্য সদস্যদের বিরুদ্ধেও অনুসন্ধান চলমান রয়েছে। অন্যদের বিরুদ্ধেও মানি লন্ডারিং আইনে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।