রায়েরবাজারে সেনাবাহিনীর অভিযানে অস্ত্র, মাদকসহ গ্রেপ্তার ১১

রাজধানীর রায়েরবাজার এলাকায় গতকাল বৃহস্পতিবার গভীর রাতে অভিযান চালিয়ে ১০ মামলার আসামিসহ ১১ জনকে গ্রেপ্তার করেছে সেনাবাহিনী। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে ধারালো অস্ত্র ও মাদক উদ্ধার করা হয়েছে।
সেনাবাহিনীর বছিলা ক্যাম্প সূত্রে জানা গেছে, গতকাল দিবাগত রাত সাড়ে ১২টা থেকে ৩টা পর্যন্ত রায়েরবাজারের ক্যানসার গলি এলাকায় সেনাবাহিনী অভিযান চালায়। এ সময় ১১ জন সন্ত্রাসীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁদের কাছ থেকে ২টি দেশীয় চাপাতি ও ৪৮৪ পুরিয়া হেরোইন উদ্ধার করা হয়েছে।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন—রুবেল ওরফে সিটি রুবেল (৪০), জয় (২২), কুদরত (২০), রতন (২২), মো. জয় হাসান (২২), সাহদুল (২৪), রাসেল (১৮), মো. আল-আমিন (২২), মো. বেলাল হোসেন (২৫), ফারুক (২৫) ও কাউসার (২৪)। তাঁদের মধ্যে রুবেল ওরফে সিটি রুবেল বিভিন্ন থানায় দায়ের হওয়া ১০টি মামলার আসামি।
এর কয়েক দিন আগে এ এলাকায় অভিযান চালিয়ে কিশোর গ্যাংয়ের নয়জন সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছিল সেনাবাহিনী।
৪৬ স্বতন্ত্র পদাতিক ব্রিগেডের লেফটেন্যান্ট কর্নেল নাজিম আহমেদ প্রথম আলোকে বলেন, ‘রায়েরবাজার এলাকায় কিশোর গ্যাং ও সন্ত্রাসীদের কারণে দীর্ঘদিন ধরে সাধারণ মানুষ চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছিল। ধারাবাহিক অভিযানে স্থানীয় বাসিন্দারা স্বস্তি প্রকাশ করেছেন ও সেনাবাহিনীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।’
গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মোহাম্মদপুর থানায় হস্তান্তর করা হচ্ছে। সন্ত্রাসী, কিশোর গ্যাং ও চাঁদাবাজ সম্পর্কে কোনো তথ্য থাকলে নিকটস্থ সেনা ক্যাম্পে জানানোর জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে।