রামপুরা থেকে লুট হওয়া ২০ লাখ টাকার স্বর্ণালংকার উদ্ধার করেছে হাতিরঝিল থানা–পুলিশ

রাজধানীর রামপুরা থেকে লুট হওয়া ২০ লাখ টাকা মূল্যের স্বর্ণালংকার ও টাকা উদ্ধার করেছে হাতিরঝিল থানা–পুলিশ। একই সঙ্গে এই ঘটনায় জড়িত আট ডাকাতকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
সোমবার বিকেলে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গণমাধ্যম ও জনসংযোগ বিভাগ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন মো. মনির হোসেন (৩৫), শাকিল ওরফে শাকিব (২১), রাকিবুল হাসান (২০), মো. আরিফ (২৬), মো. আহসানুল্লাহ মিরাজ (৩৬), মো. শাওন মোল্লা (১৯), মনির হোসেন (৩৯) ও সুমন মিয়া (৩৬)। তাঁরা আন্তজেলা ডাকাত দলের সক্রিয় সদস্য। ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলায় সংঘবদ্ধ হয়ে তাঁরা ডাকাতি করেন বলে পুলিশ জানিয়েছে।
হাতিরঝিল থানার বরাত দিয়ে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, মো. সুমন মিয়া নামে এক ব্যক্তির কাছে তাঁর দুবাইপ্রবাসী ভাই শফিকুল ইসলাম বোনের বিয়ের জন্য প্রায় ৯৯ দশমিক ৯৯ গ্রাম স্বর্ণালংকার পাঠান। যার মূল্য প্রায় ২০ লাখ টাকা। ইমরান নামে এক ব্যক্তির মাধ্যমে এই স্বর্ণালংকার পাঠান তিনি। গত রোববার দুপুরে বিমানবন্দর থেকে স্বর্ণালংকার নিয়ে সুমন মিয়া বাসে করে বাসার উদ্দেশে রওনা হন। পথে রামপুরা টিভি সেন্টারের কাছাকাছি পৌঁছালে ১৮-২০ জনের একটি ডাকাত দল বাস থামিয়ে তাঁকে ছিনতাইকারী বলে মারধর করে। একপর্যায়ে তাঁকে জোর করে একটি অটোরিকশায় তুলে হাতিরঝিল থানার উলন এলাকার একটি নির্মাণাধীন ভবনে নিয়ে যায়। সেখানে তাঁকে অস্ত্রের মুখে স্বর্ণালংকারসহ ট্রাভেল ব্যাগ ছিনিয়ে নেয়। এ সময় ডাকাত দলের মধ্যে একজন সাংবাদিক পরিচয়ে সুমন মিয়ার ইসলামী ব্যাংকের এটিএম কার্ড ও পাসওয়ার্ড নিয়ে ১১ হাজার টাকা তুলে নেয়। পরে বিকেল ৫টার দিকে আসামিরা তাঁকে ঘটনাস্থলে ফেলে রেখে পালিয়ে যায়।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এ ঘটনায় সুমন মিয়া হাতিরঝিল থানায় বাদী হয়ে ডাকাতির মামলা করলে সোমবার ভোর পাঁচটার দিকে হাতিরঝিল থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে ডাকাতিতে জড়িত আটজনকে আটক করা হয়। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে লুট হওয়া ৯৯ দশমিক ৯৯ গ্রাম স্বর্ণালংকার (যার মধ্যে স্বর্ণের ২টি গলার হার ও ৯টি আংটি) এবং ছয় হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়।