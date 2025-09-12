ঢাকাসহ সারা দেশে ২৪ ঘণ্টায় পুলিশের অভিযানে গ্রেপ্তার ১৮০৯

ঢাকাসহ সারা দেশে ২৪ ঘণ্টায় অভিযান চালিয়ে ১ হাজার ৮০৯ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার পুলিশ সদর দপ্তরের এক খুদে বার্তায় এ তথ্য জানানো হয়।
পুলিশ সদর দপ্তরের বার্তায় বলা হয়, গত বুধবার দিবাগত রাত ১২টা থেকে গতকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ১২টা পর্যন্ত গত ২৪ ঘণ্টায় এজাহারভুক্ত ও গ্রেপ্তারি পরোয়ানার ১ হাজার ২৮১ জনকে এবং অন্যান্য অপরাধের অভিযোগে ৫২৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ সময় একটি দেশি একনলা বন্দুক, একটি ওয়ান শুটারগান, একটি দেশি পিস্তল, চারটি গুলি, চারটি বার্মিজ চাকু ও একটি রাবার গুলি উদ্ধার করা হয়।
এর আগের ২৪ ঘণ্টায় সোমবার দিবাগত রাত ১২টা থেকে মঙ্গলবার দিবাগত রাত ১২টা পর্যন্ত পুলিশ ঢাকাসহ সারা দেশে অভিযান চালিয়ে ১ হাজার ৮১৫ জনকে গ্রেপ্তার করে।