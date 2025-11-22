জুরাইনে গুলিতে যুবক আহত, দুজন আটক

রাজধানীর জুরাইনে দুর্বৃত্তের গুলিতে মো. শাহিন ব্যাপারী (৩১) নামের এক ব্যক্তি আহত হয়েছেন। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এ ঘটনায় দুজনকে আটক ও একটি পিস্তল জব্ধ করা হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।
আজ শনিবার সন্ধ্যা সোয়া ৫টার দিকে জুরাইনের চেয়ারম্যান বাড়ি এলাকার ডলফিন স্কুলের সামনের রাস্তায় এ ঘটনা ঘটে।
শাহিন একটি ফার্নিচারের দোকানের কর্মচারী বলে জানিয়েছে পুলিশ। তাঁকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসেন মাইন উদ্দিন হাসান নামের এক পথচারী। তিনি বলেন, সন্ধ্যায় কে বা কারা ওই ব্যক্তিকে গুলি করে পালিয়ে যায়। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় রাস্তায় পড়ে ছিলেন। পরে তাঁরা উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসেন।
এ বিষয়ে কদমতলী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আইয়ুব প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমরা ঘটনাস্থল থেকে দুজনকে আটক করেছি। একটি পিস্তলও উদ্ধার করা হয়েছে। আটক দুজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করছি। তাঁরা নিজেদেরকে ভুক্তভোগী দাবি করেছেন। আমরা যাচাই–বাছাই করছি।’
ওসি আরও বলেন, ‘দুই পক্ষই মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত বলে জানতে পেরেছি। যাঁদের আটক করা হয়েছে, তাঁদের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রয়েছে। আমরা বিস্তারিত জানার চেষ্টা করছি।’
পুলিশ জানায়, গুলিবিদ্ধ যুবকের সঙ্গে থাকা জাতীয় পরিচয়পত্র অনুযায়ী তাঁর নাম মো. শাহিন ব্যাপারী। বাবার নাম সিরাজ ব্যাপারী। বাড়ি শরীয়তপুর সদর উপজেলার দক্ষিণ কেবরনগর গ্রামে।