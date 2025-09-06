মোহাম্মদপুরে দিনের বেলায় চাপাতি হাতে ১১ সেকেন্ডের ছিনতাইয়ের মিশন

আজ শনিবার বেলা ১১টা ৪৬ মিনিট। স্থান মোহাম্মদপুরের বছিলার ফিউচার হাউজিংয়ের ৪০ ফুট সড়ক। ব্যস্ত সড়কে অটোরিকশা, মোটরসাইকেল এবং ব্যক্তিগত গাড়ি চলাচল করছে। একজন ওই সড়কের এক পাশে দাঁড়িয়ে মুঠোফোন টিপছিলেন।
এ সময় একটি অটোরিকশা দাঁড়িয়ে থাকা ওই ব্যক্তিকে অতিক্রম করে একটু দূরে থামে। অটোরিকশা থেকে চাপাতি হাতে দুজন লোক নেমে দৌড়ে এসে দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তিকে ঘিরে ধরেন। চাপাতির ভয় দেখিয়ে মুঠোফোন ও মানিব্যাগ ছিনিয়ে নিয়ে ওই দুজন দৌড়ে পালিয়ে যান। ছিনতাইয়ে তাঁরা সময় নিয়েছেন মাত্র ১১ সেকেন্ড।
ছিনতাইয়ের পুরো দৃশ্য একটি ক্লোজড সার্কিট (সিসি) ক্যামেরায় ধরা পড়েছে। এরই মধ্যে এই ফুটেজ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে।
যোগাযোগ করা হলে রাত ১০টার দিকে মোহাম্মদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কাজী মো. রফিকুল আহমেদ প্রথম আলোকে বলেন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া সিসি ক্যামেরার ফুটেজ তাঁদের নজরে এসেছে। ছিনতাইকারীদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনার কাজ চলমান আছে।
ওসি জানান, এরই মধ্যে ভুক্তভোগী ব্যক্তি থানায় এসেছেন। তিনি ঘটনার বর্ণনা দিয়ে এজাহার লিখছেন। এজাহার দায়ের করলে সেটি মামলা হিসেবে নথিভুক্ত করা হবে। ভুক্তভোগী ব্যক্তির পরিচয় সম্পর্কে ওসি কিছু জানাননি।
এর আগেও বিভিন্ন সময় মোহাম্মদপুরে প্রকাশ্যে অস্ত্র ঠেকিয়ে ছিনতাই-চাঁদাবাজির ঘটনার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। গত ৭ আগস্ট বিকেলে মোহাম্মদপুরের ঢাকা উদ্যান পাঁচ নম্বর সড়কে তিন যুবক চাপাতি হাতে এক সাইকেল আরোহীর গতিরোধ করে ৪১ হাজার টাকা ছিনতাই করে। ওই ঘটনার ভিডিও তখন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছিল।
উল্লেখ্য, ৫ আগস্টের পর মোহাম্মদপুর এলাকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটে। এখনো দিনের বেলায়ও ছিনতাই, চাঁদাবাজিসহ নানা অপরাধ ঘটছে। এসব অপরাধের ভিডিও ফুটেজ বিভিন্ন সময় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ছে।
আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর তথ্য বলছে, রাজধানীর পশ্চিমাঞ্চলের চারটি থানা আদাবর, মোহাম্মদপুর, ধানমন্ডি ও হাজারীবাগ এলাকায় বিভিন্ন অপরাধী দল গড়ে উঠেছে। জনবহুল এসব অঞ্চলে মাদক, ছিনতাই, ডাকাতি, চাঁদাবাজিসহ নানা ধরনের অপরাধে সক্রিয় অপরাধী চক্র। প্রকাশ্যে অস্ত্র নিয়ে মহড়া দিয়ে তারা নানা অপকর্মে জড়াচ্ছে। আধিপত্য বিস্তারসহ নানা অপরাধের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে তারা খুনোখুনিতেও জড়িয়ে পড়ছে।