কলাবাগানে ডিপ ফ্রিজ থেকে নারীর মরদেহ উদ্ধার, স্বামী পলাতক

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

রাজধানীর কলাবাগান এলাকার একটি বাসার ডিপ ফ্রিজ থেকে নারীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। সোমবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।

কলাবাগান থানার পরিদর্শক (এসআই) মো. জিহান প্রথম আলোকে বলেন, ঘটনার পর থেকে ওই নারীর স্বামী পলাতক। ধারণা করা হচ্ছে, তাঁকে হত্যা করে ফ্রিজে রাখা হয়েছে।

নিহত নারীর বড় মেয়ের বরাত দিয়ে পুলিশ জানিয়েছে, সোমবার ভোরে তাদের বাবা নজরুল ইসলাম মেয়েদের ঘুম থেকে তুলে নিয়ে বাসা থেকে বের হন। মায়ের কথা জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘তোমার মা অন্য লোকের সঙ্গে চলে গেছে।’ পরে তিনি মেয়েদের আদাবরে নানাবাড়িতে রেখে যান।

পুলিশ আরও জানায়, বাবার কথায় মেয়েদের সন্দেহ হলে তারা স্বজনদের সঙ্গে যোগাযোগ করে। পরে পরিবারের সদস্যরা থানায় গিয়ে বিষয়টি জানালে পুলিশ এসে তালা ভেঙে বাসায় প্রবেশ করে। এরপর ফ্রিজ খুলে নারীর মরদেহ দেখতে পায়।

