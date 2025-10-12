রাজধানীতে ‘ছিনতাইকারীর’ গুলিতে যুবক আহত

রাজধানীর বনশ্রীতে সন্দেহভাজন ছিনতাইকারীর গুলিতে নাফিজ আজিজ সিদ্দিক (৩৩) নামের এক যুবক আহত হয়েছেন।
গতকাল শনিবার দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে বনশ্রীর নন্দীপাড়া তিতাস রোড এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। আহত নাফিজ একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন। থাকেন পরিবারের সঙ্গে, বনশ্রীর নন্দীপাড়ায়।
নাফিজের বাবা আবু বক্কর সিদ্দিক বলেন, তাঁর ছেলে গতকাল রাতে বাসাবো এলাকায় গিয়েছিলেন। সেখান থেকে মোটরসাইকেলে বাসায় ফেরার পথে অজ্ঞাতনামা তিন ছিনতাইকারী তাঁর পথরোধ করে। ছিনতাইকারীরা তাঁর মোটরসাইকেল, দুটি মুঠোফোন ও মানিব্যাগ ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। বাধা দিলে তাঁর বাঁ পায়ে গুলি করে ছিনতাইকারীরা।
আহত নাফিজকে উদ্ধার করে প্রথমে বনশ্রীর ফরাজী হাসপাতালে নেওয়া হয় বলে জানান তাঁর বাবা আবু বক্কর সিদ্দিক। তিনি বলেন, সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে আজ রোববার ভোর সাড়ে চারটার দিকে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক মো. ফারুক বলেন, আহত নাফিজ চিকিৎসাধীন। ঘটনাটি সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশকে জানানো হয়েছে।