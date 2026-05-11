হাসপাতালে চিকিৎসাধীন গুলিবিদ্ধ সাকিব
অপরাধ

মোহাম্মদপুরে ছিনতাইকারী ধরতে গিয়ে হামলার শিকার পুলিশ, ৩ ছিনতাইকারী গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

রাজধানীর মোহাম্মদপুরে ছিনতাইকারী ধরতে গিয়ে ধানমন্ডি থানা পুলিশের একটি দল হামলার শিকার হয়েছে। এ সময় পুলিশের ছোড়া গুলিতে এক ছিনতাইকারী গুলিবিদ্ধ হয়েছেন বলে জানিয়েছে পুলিশ। ঘটনাস্থল থেকে আরও দুজনকে আটক করা হয়েছে।

আজ সোমবার সকাল ছয়টার দিকে মোহাম্মদপুর টাউন হলের পেছনে আজম রোড গলিতে এ ঘটনা ঘটে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন পুলিশের ধানমন্ডি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, পূর্বের একটি মামলার তদন্তের সূত্র ধরে গোপন তথ্যের ভিত্তিতে সকাল পৌনে ছয়টার দিকে ছিনতাইকারীদের ধরতে ধানমন্ডি থানা–পুলিশ ওই এলাকায় অভিযান চালায়। এ সময় ছিনতাইকারীরা চায়নিজ কুড়াল, চাপাতি ও ধারালো অস্ত্র নিয়ে পুলিশের ওপর হামলার চেষ্টা করে। আত্মরক্ষার্থে এক পুলিশ সদস্য পিস্তল দুটি ফাঁকা গুলি ছোড়ে। এরপরও ছিনতাইকারীরা হামলার চেষ্টা অব্যাহত রাখলে ওই পুলিশ সদস্য এক ছিনতাইকারীর পা লক্ষ্য করে গুলি করেন।

গুলিবিদ্ধ ছিনতাইকারীর নাম সাকিব। পুলিশি প্রহরায় সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা চলছে। এ ছাড়া ঘটনাস্থল থেকে পলাশ ও বিপ্লব নামে আরও দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এই চক্র ধানমন্ডিসহ আশপাশের এলাকায় মোটরসাইকেলে ঘুরে চাপাতি ও ছুরি নিয়ে হামলা চালিয়ে ছিনতাই করে আসছিল।

পুলিশ জানিয়েছে, আটক ব্যক্তিদের কাছ থেকে চায়নিজ কুড়াল, চাপাতি, চাকু ও একটি খেলনা রিভলভার উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় পুলিশের কয়েকজন সদস্যও সামান্য আহত হয়েছেন এবং হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েছেন।

