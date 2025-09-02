হারিয়ে যাওয়া ৫০টি মুঠোফোন উদ্ধার করে মালিকদের কাছে ফিরিয়ে দিল পল্টন থানা–পুলিশ

হারিয়ে যাওয়া ৫০টি মুঠোফোন উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকদের কাছে ফিরিয়ে দিয়েছে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) পল্টন মডেল থানা।
মঙ্গলবার ডিএমপির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আগের দিন সোমবার পল্টন থানার সম্মেলনকক্ষে মতিঝিল অঞ্চলের সহকারী কমিশনার (এসি) হুসাইন মুহাম্মাদ ফারাবী ও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নাসিরুল আমীনের উপস্থিতিতে মালিকদের হাতে মুঠোফোনগুলো তুলে দেওয়া হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বিভিন্ন সময়ে হারিয়ে যাওয়া মুঠোফোন উদ্ধারে থানা-পুলিশের একটি বিশেষ দল কাজ করে। গত ১ থেকে ৩১ আগস্ট পর্যন্ত সাধারণ ডায়েরির (জিডি) ভিত্তিতে তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে এই ৫০টি মুঠোফোন উদ্ধার করা হয়। গত আট মাসে পল্টন থানার উদ্যোগে তিন শতাধিক মুঠোফোন উদ্ধার করে মালিকদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।