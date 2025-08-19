মরদেহ
মরদেহ
অপরাধ

রাজধানীতে অজ্ঞান পার্টির খপ্পরে পড়ে ব্যবসায়ীর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

রাজধানী ঢাকায় যাত্রীবাহী বাসে অজ্ঞান পার্টির খপ্পরে পড়ে মিজানুর রহমান (৪২) নামের এক ব্যবসায়ীর মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি করেছে তাঁর পরিবার। মঙ্গলবার বেলা সাড়ে তিনটার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

মিজানুরের ছোট ভাই মাইনুদ্দীন প্রথম আলোকে বলেন, মিজানুর রাজধানীর নিউমার্কেট এলাকায় ‘নুর ম্যানশন’ বিপণিবিতানে কাপড়ের ব্যবসা করতেন। থাকেন নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে। সকালে নারায়ণগঞ্জ থেকে ছেড়ে আসা রজনীগন্ধা পরিবহনে তিনি ঢাকায় রওনা হন। দুপুর ১২টার দিকে বাসের পরিবহনশ্রমিকেরা ফোন করে জানান, মিজানুর অচেতন অবস্থায় বাসে আছেন। পরিবহনসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সহায়তায় তাঁকে হাসপাতালে পাঠানো হয়।

মাইনুদ্দীনের তথ্যমতে, মিজানুর গুলিস্তানে কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকা আওয়ামী লীগের দলীয় কার্যালয়ের কাছে আয়করের বিষয়ে আলোচনা করতে এক আইনজীবীর কাছে যাচ্ছিলেন।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক বলেন, ময়নাতদন্তের জন্য মিজানুরের লাশ ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গে রাখা হয়েছে।

আরও পড়ুন