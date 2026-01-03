শাহজাহানপুরে এক ব্যক্তির অস্বাভাবিক মৃত্যু

রাজধানীর শাহজাহানপুর এলাকায় এক ব্যক্তির অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। ওই ব্যক্তির নাম শাফিউল হক (৬০)। শনিবার বেলা আড়াইটার দিকে এ ঘটনা ঘটে।
শাহজাহানপুর থানা সূত্রে জানা গেছে, শনিবার দুপুরে শাহজাহানপুরের গুলবাগ এলাকায় বড় ভাইয়ের বাড়িতে যান শাফিউল হক।
এ সময় বাড়িতে চোর ঢুকলে তাঁরা ধাওয়া দিয়ে চোরকে ধরে ফেলেন। একপর্যায়ে চোরকে দড়ি দিয়ে বাঁধতে গেলে তাঁকে ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে যায়। এ সময় তিনি মাটিতে পড়ে অচেতন হয়ে যান। পরে তাঁকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
শাহজাহানপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আমিরুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। ঢাকা মেডিকেলেও পুলিশ পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় হত্যা মামলা হবে। প্রস্তুতি চলছে।’