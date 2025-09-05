ভুয়া চাকরি ও বিনিয়োগের ফাঁদ: প্রতারক চক্রের ৩ সদস্য গ্রেপ্তার

খণ্ডকালীন চাকরি দেওয়ার প্রলোভন ও অর্থ বিনিয়োগে কয়েক গুণ বেশি মুনাফা দেওয়ার ফাঁদে ফেলে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে বিপুল অঙ্কের টাকা হাতিয়ে নিয়েছে একটি প্রতারক চক্র। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে ঢাকা, ঠাকুরগাঁও ও দিনাজপুরের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ওই প্রতারক চক্রের তিন সদস্যকে গ্রেপ্তারের কথা জানিয়েছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন চক্রের ‘মূল হোতা’ আকাশ (২২) ও রাশাদ (২৮) এবং তাঁদের সহযোগী আসাদ (৩০)।
আজ শুক্রবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে সিআইডি জানিয়েছে, সিআইডি তদন্তে জানতে পারে, গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা খণ্ডকালীন ভুয়া চাকরি ও বিনিয়োগের লোভ দেখিয়ে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। টেলিগ্রাম অ্যাপের মাধ্যমে কয়েক লাখ টাকা বিনিয়োগ করলে অল্প সময়ের মধ্যে কয়েক গুণ বেশি মুনাফার আশ্বাস দিতেন তাঁরা।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আসামিরা প্রতারণার সঙ্গে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছেন। এ চক্রের সঙ্গে দেশি-বিদেশি আরও অনেকে জড়িত থাকতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তাঁদের কাছ থেকে প্রতারণার কাজে ব্যবহার করা অ্যান্ড্রয়েড ফোন এবং ছদ্মনামে ব্যবহৃত সিম কার্ড জব্দ করা হয়েছে।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, গত ২৬ মার্চ একজন ভুক্তভোগী এই প্রতারকদের বিরুদ্ধে ক্যান্টনমেন্ট থানায় প্রতারণার মামলা করেন। এরপর সিআইডি ওই প্রতারকদের গ্রেপ্তারে অভিযান শুরু করে। প্রতারণায় জড়িত অন্য ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।