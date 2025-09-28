গ্রেপ্তার
মোহাম্মদপুরে বিশেষ অভিযান: ‘কবজি কাটা আনোয়ার গ্রুপের’ সদস্য রিয়াজসহ গ্রেপ্তার ১৬

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

রাজধানীর মোহাম্মদপুরে বিশেষ অভিযানে ‘কবজি কাটা আনোয়ার গ্রুপের’ সক্রিয় সদস্য মো. রিয়াজ (২৩) ও জাল টাকার কারবারি জীবন আহমেদ পলাশসহ (৪৫) বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ১৬ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

শনিবার দিনভর অভিযান চালিয়ে থানা এলাকার বিভিন্ন স্থান থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় আসামিদের হেফাজত থেকে একটি সামুরাই চাপাতি, ১ লাখ ৪৫ হাজার টাকা ও ২টি মুঠোফোন জব্দ করা হয়।

ঢাকা মহানগর পুলিশ রোববার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানায়। গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন শাহীন (২৫), হৃদয় (২২), পাপ্পু (২৮), হাবিব (১৯), অনিক (৩৬), হাবিব (২১), নান্নু (৫০), শুভ (২৪), ইউসুফ (৩৪), ইকবাল (৩২), রুবেল (২০), নাদিম (২১), জামাল (৩৪) ও জুয়েল সরদার (২৮)।

পুলিশ জানিয়েছে, গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের মধ্যে নিয়মিত মামলার আসামি, পরোয়ানাভুক্ত আসামি ও বিভিন্ন অপরাধে সক্রিয়ভাবে জড়িত ব্যক্তিরা রয়েছেন। তাঁদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। রোববার তাঁদের আদালতে পাঠানো হয়েছে।

