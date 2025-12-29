ছবি: প্রতীকী
অপরাধ

অপারেশন ডেভিল হান্ট-ফেজ ২: সারা দেশে ২৪ ঘণ্টায় গ্রেপ্তার ৫৯১ জন

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

দেশজুড়ে চলমান অপারেশন ডেভিল হান্ট–ফেজ ২–এ সর্বশেষ ২৪ ঘণ্টায় ৫৯১ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এ সময় ১৪টি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করার কথা জানিয়েছে বাহিনীটি।

আজ সোমবার পুলিশ সদর দপ্তর জানিয়েছে, পুলিশ এ সময় ৩২ হাজার ৫২৪টি মোটরসাইকেল ও ৪৬ হাজার ৬১৪টি গাড়িতে তল্লাশি চালিয়েছে। তল্লাশির সময় ৪৬৭টি অবৈধ মোটরসাইকেল আটক করা হয়।

১২ ডিসেম্বর রাজধানীর পুরানা পল্টন এলাকায় ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শহীদ শরিফ ওসমান বিন হাদিকে গুলি করে দুর্বৃত্তরা। পরে সিঙ্গাপুরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১৮ ডিসেম্বর মারা যান তিনি।

ওসমান হাদি গুলিবিদ্ধ হওয়ার পরদিন ১৩ নভেম্বর আইনশৃঙ্খলাবিষয়ক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কোর কমিটির সভায় অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার করাসহ আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ এবং ‘ফ্যাসিস্টদের’ দমনে অপারেশন ডেভিল হান্ট ফেজ–২ নামে বিশেষ অভিযান শুরু করার সিদ্ধান্ত হয়। সে অনুযায়ী ওই দিন রাত থেকে পুলিশের বিভিন্ন ইউনিট ও সেনাবাহিনী ‘অপারেশন ডেভিল হান্ট ফেজ-২’ নামের বিশেষ অভিযান শুরু করে।

এর আগে গাজীপুরে ছাত্র-জনতার ওপর সন্ত্রাসী আক্রমণের পর গাজীপুরসহ সারা দেশে যৌথ বাহিনীর সমন্বয়ে গত ৮ ফেব্রুয়ারি থেকে অপারেশন ডেভিল হান্ট শুরু হয়েছিল।

