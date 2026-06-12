শেরেবাংলা নগরে ছিনতাইকারীদের ছুরিকাঘাতে আহত পুলিশের ২ সদস্য

রাজধানীর শেরেবাংলা নগর এলাকায় গতকাল বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে দায়িত্ব পালনকালে ছিনতাইকারীদের ছুরিকাঘাতে পুলিশের দুই সদস্য আহত হয়েছেন। এ ঘটনায় দুই ছিনতাইকারীকে আটক করেছে পুলিশ।
পুলিশের আহত সদস্যরা হলেন শেরেবাংলা নগর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) সামসুজ্জোহা সরকার (৩৪) ও পিওএমের (পাবলিক অর্ডার ম্যানেজমেন্ট) কনস্টেবল হৃদয় বড়ুয়া (২০)।
শেরেবাংলা নগর থানার পুলিশ জানায়, গতকাল দিবাগত রাত ১টার দিকে শেরে বাংলানগর থানার পুলিশের কাছে খবর আসে, নগরীর জিয়া উদ্যানের গ্লাস ব্রিজের সামনে ছিনতাইকারীরা ছিনতাইয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছে। এ সময় টহল পুলিশের একটি দল সেখানে পৌঁছায়। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে ছিনতাইকারীরা অটোরিকশায় পালিয়ে যাচ্ছিল। এ সময় কর্তব্যরত পুলিশের একটি মোটরসাইকেল টহল দল তাদের ধাওয়া করে আটকের চেষ্টা চালায়।
একপর্যায়ে ছিনতাইকারীরা এসআই সামসুজ্জোহা সরকারের বাঁ কাঁধে এবং কনস্টেবল হৃদয় বড়ুয়ার বাঁ বগলের নিচে ছুরিকাঘাত করে অটোরিকশায় পালিয়ে যায়। পরে পুলিশের আহত দুই সদস্যকে উদ্ধার করে প্রথমে শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য রাত আড়াইটার দিকে তাঁদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।
এ তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করে শেরেবাংলা নগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মনিরুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, এ ঘটনায় দুই ছিনতাইকারীকে আটক করা হয়েছে। তবে হামলায় জড়িত আরেকজন পালিয়ে গেছে। তাকে আটকের চেষ্টা চলছে।