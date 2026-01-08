৩৬৩টি আইফোন জব্দের ঘটনায় ৩ চীনা নাগরিক কারাগারে

শুল্ক ফাঁকি দিয়ে অবৈধভাবে ৩৬৩টি আইফোন বাংলাদেশে নিয়ে আসার ঘটনায় চীনের ৩ নাগরিককে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন আদালত। তাঁদের বিরুদ্ধে রাজধানীর খিলক্ষেত ও উত্তরা পশ্চিম থানায় বিশেষ ক্ষমতা আইনে পৃথক দুটি মামলা হয়েছে।
আজ বৃহস্পতিবার ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের পৃথক দুটি আদালত ওই চীনা নাগরিকদের কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। আসামিরা হলেন তানজিয়ান, উ জুন ও ডং হংওয়েই।
রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী শামসুদ্দোহা সুমন জানান, আজ বিকেলে আসামিদের আদালতে হাজির করা হয়। মামলার পৃথক তদন্ত কর্মকর্তারা তাঁদের কারাগারে রাখার আবেদন করেন। পরে ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জশিতা ইসলাম এবং মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সারাহ ফারজানা হকের আদালত তাঁদের কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।
কারাগারে রাখার আবেদনে বলা হয়েছে, অবৈধ চোরাচালানের মোবাইল কেনা–বেচার উদ্দেশ্যে চীনা চোরাচালানকারীরা অবৈধ মালামালসহ খিলক্ষেত থানার নিকুঞ্জ এলাকায় ৭ জানুয়ারি বিকেল পৌনে ৫টায় অবস্থান নেন। সংবাদ পেয়ে পুলিশ সেখানে অভিযান চালায়। পরে আসামি উ জুন ও ডং হংওয়েই কাছ থেকে ৩০৫টি আইফোন ব্র্যান্ডের মোবাইল উদ্ধার করা হয়।
আবেদনে আরও বলা হয়েছে, প্রাথমিক তদন্তে দুই আসামির বিরুদ্ধে স্থানীয়ভাবে সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। মামলার তদন্ত চলছে। আসামি দুজন চীনের নাগরিক। তাঁরা জামিনে মুক্তি পেলে তদন্তসহ বিচারকাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি হবে। তদন্ত ও বিচার কার্যক্রম সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত আসামি দুজনকে জেলহাজতে আটক রাখা একান্ত প্রয়োজন।
অপর আবেদনে বলা হয়েছে, অবৈধ চোরাচালানের বিষয়ে সংবাদ পেয়ে পুলিশ উত্তরা পশ্চিম থানার ১৩ নম্বর সেক্টর এলাকায় অভিযান চালায়। সেখানে চীনের নাগরিক তানজিয়ানকে তাঁর ভাড়াবাসা থেকে আটক করা হয়। তাঁর কাছ থেকে ৫৮টি আইফোন উদ্ধার করা হয়েছে। আসামি চীন থেকে কৌশলে কর বা শুল্ক ফাঁকি দিয়ে চোরাচালানের মাধ্যমে অবৈধভাবে এসব ফোন বাংলাদেশে নিয়ে আসেন।