মহাখালীতে সন্ত্রাসীদের গুলিতে নির্মাণ কর্মকর্তা আহত

রাজধানীর মহাখালীর টিবি গেটের পাশে সন্ত্রাসীদের গুলিতে মো. নাজিমুদ্দিন (৪২) নামের এক নির্মাণ কর্মকর্তা আহত হয়েছেন। তিনি নির্মাণাধীন নার্সিং ইনস্টিটিউটের কনস্ট্রাকশন সাইটের ব্যবস্থাপক হিসেবে কাজ করছেন।
আজ রোববার বেলা সাড়ে তিনটার দিকে মহাখালীর টিবি গেটের পাশে নির্মাণাধীন নার্সিং ইনস্টিটিউট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক প্রথম আলোকে বলেন, গুলিবিদ্ধ অবস্থায় নাজিমুদ্দিনকে হাসপাতালের জরুরি বিভাগে আনা হয়েছে। তিনি চিকিৎসাধীন। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে জানানো হয়েছে।
আহতের ছোট ভাই আজিমউদ্দিন বলেন, নাজিমুদ্দিন মহাখালীতে নির্মাণাধীন নার্সিং ইনস্টিটিউটের সাইট ব্যবস্থাপক হিসেবে কাজ করছেন। বিকেলে ৮–১০ জন সন্ত্রাসী মাস্ক পরিহিত অবস্থায় সেখানে আসে। তারা একজন প্রকৌশলীকে খুঁজছিল। এ সময় নাজিমুদ্দিনকে মারধর করে এবং চলে যাওয়ার সময় গুলি করে পালিয়ে যায়। গুলিটি তাঁর বাঁ পায়ের হাঁটুর এক পাশ দিয়ে ঢুকে অন্য পাশ দিয়ে বেরিয়ে যায়। পরে তাঁকে আহত অবস্থায় হাসপাতালে নেওয়া হয়।
নাজিমুদ্দিন নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ উপজেলার খানপুর গ্রামের আমিনুল্লাহ চৌধুরীর ছেলে। তিনি বর্তমানে রাজধানীর নাখালপাড়ায় থাকেন।