যৌতুকের জন্য স্ত্রীকে হত্যার দায়ে মৃত্যুদণ্ড

চার বছর আগে ঢাকার কেরানীগঞ্জে যৌতুকের জন্য স্ত্রীকে হত্যার দায়ে মো. রুবেল নামের এক ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আদালত। আজ সোমবার ঢাকার ৪ নম্বর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক মুন্সী মো. মশিয়ার রহমান এ রায় ঘোষণা করেন।
ট্রাইব্যুনালের বেঞ্চ সহকারী রাশেদুল ইসলাম জানান, মৃত্যুদণ্ডের পাশাপাশি আসামিকে এক লাখ টাকা অর্থদণ্ড করা হয়েছে। আসামির স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করে অর্থদণ্ডের টাকা ভুক্তভোগীর পরিবারকে দিতে নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। রায় ঘোষণার পর রুবেলকে ট্রাইব্যুনাল থেকে কারাগারে পাঠানো হয়।
মামলার বিবরণ থেকে জানা যায়, ২০১৯ সালে রুবেল ও রিয়া আক্তারের বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকে রুবেল ৫০ হাজার টাকা যৌতুকের দাবিতে রিয়াকে নির্যাতন করে আসছিলেন। ২০২১ সালের ১৮ নভেম্বর সকাল ৯টার দিকে রুবেল স্ত্রী-সন্তানকে নিয়ে শ্বশুরবাড়ি দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের পাঁচগাও এলাকায় যান। যৌতুকের টাকা না পেয়ে ওই দিন বিকেল ৪টা থেকে রাত ৯টার মধ্যে রিয়াকে শ্বাস রোধ করে হত্যা করেন। এ ঘটনায় পরদিন রিয়ার বাবা মোতালেব বাদী হয়ে মামলা করেন। মামলার পর রুবেলকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পরে হত্যার দায় স্বীকার করে জবানবন্দি দেন রুবেল।
দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানার উপপরিদর্শক (এসআই) জুলফিকার আলী সরকার ২০২২ সালের ৩১ মার্চ আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। ২০২৩ সালের ২৬ জানুয়ারি আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের মধ্য দিয়ে বিচার শুরু হয়। আদালত এ মামলায় ১২ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করেন।