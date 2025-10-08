আচার খাইয়ে অচেতন করে অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে পাঁচজনকে গণপিটুনি

রাজধানীতে একটি বাসে এক যাত্রীকে আচার খাইয়ে অচেতন করে তাঁর কাছ থেকে অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার সময় ধরা পড়েন একজন। পরে তাঁকেসহ আরও পাঁচজনকে অজ্ঞান পার্টির সদস্য সন্দেহে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেন বাসের যাত্রীরা। রাজধানীর হাতিরঝিল থানা এলাকায় আজ বুধবার বিকেলে এ ঘটনা ঘটে।
পুলিশ জানায়, আজ বিকেলে সাতরাস্তা থেকে মগবাজার যাওয়ার সড়কে গাজীপুর পরিবহন নামের একটি বাসে এ ঘটনা ঘটে। অচেতন ব্যক্তি এবং আহত পাঁচজনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।
পুলিশ ও হাসপাতালের সূত্র জানায়, অচেতন যাত্রীর নাম মান্নান ব্যাপারী (৪৫)। আর গণপিটুনির শিকার ব্যক্তিরা হলেন নুর আলম (৪৫), ওসমান (৪০), রশিদ (৪৭), কামাল (৪৫) ও বিল্লাল (৪০)। ঘটনার সময় চক্রের দুজন পালিয়ে যান।
হাতিরঝিল থানার সহকারী উপপরিদর্শক রাজিব হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, গণপিটুনির শিকার ব্যক্তিদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অচেতন মান্নানের কাছ থেকে হাতিয়ে নেওয়া ৬৯ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়েছে।
এদিকে আহত বিল্লাল নিজেকে নির্দোষ দাবি করেছেন। তিনি বলেন, ‘বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে যাত্রীরা আমাকে মেরেছেন। আমি এই চক্রের সঙ্গে জড়িত নই।’