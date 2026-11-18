রাজধানীতে তেজগাঁওয়ের বিভিন্ন এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ এবং দলটির সহযোগী ও ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনের ১৯ নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
গতকাল মঙ্গলবার রাতে তেজগাঁও, তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল, মোহাম্মদপুর, আদাবর ও শেরেবাংলা নগর এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের মধ্যে কার্যক্রম নিষিদ্ধ যুবলীগ, তাঁতী লীগ, মহিলা আওয়ামী লীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ ও নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মী আছেন। এ ছাড়া ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগের একজন সদস্যও আছেন।
পুলিশের দাবি, গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের কেউ কেউ নাশকতা, ককটেল হামলা এবং এসব কর্মকাণ্ডে অর্থের জোগান দেওয়ার সঙ্গে জড়িত।
পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের মধ্যে আছেন কার্যক্রম নিষিদ্ধ যুবলীগের আদাবর থানা ৩০ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক মো. মোস্তফা কামাল, কাশিয়ানী উপজেলার সাবেক সভাপতি কাজী নুরুল আমিন তুহিন (৫৫), তাঁতী লীগের আদাবর থানা ৩০ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক মো. তুহিন হোসেন (৩২), আদাবর থানার সাবেক সাধারণ সম্পাদক মো. শামীম সরদার (৩২), মহিলা আওয়ামী লীগের আদাবর থানার সক্রিয় সদস্য মোছা. শিউলি (৫০), স্বেচ্ছাসেবক লীগের আদাবর থানার সক্রিয় সদস্য রিয়াজ (২৬), স্বেচ্ছাসেবক লীগের ঢাকা মহানগর উত্তর তেজগাঁও থানার ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের ১০ নম্বর ইউনিটের সাবেক সহসভাপতি মো. জলিল উদ্দিন ও বরগুনা পৌর ইউনিটের সাবেক সভাপতি তানভীর আহমেদ (৩২)।
এ ছাড়া আছেন কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের কাশিয়ানী উপজেলার সাবেক সহকারী অর্থ সম্পাদক বিল্লাল হোসেন (৪১) এবং নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের সমর্থক জাকির হোসেন (২৯), সক্রিয় কর্মী মো. তানিন ভূঁইয়া (২৪), ঢাকা পলিটেকনিকের লতিফ হল শাখার সাবেক সভাপতি জাকারিয়া শাওন (২৬) ও সক্রিয় সদস্য সাওম আহমেদ সীমান্ত (২৩)।
পুলিশ জানিয়েছে, এ ছাড়া তেজগাঁও এলাকা থেকে পটুয়াখালী জেলা ছাত্রলীগের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোহসিন আকন্দকে দুটি তাজা ককটেলসহ গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গ্রেপ্তার কবীর হোসেন (৩৮) একটি মামলার আসামি। তিনি আওয়ামী লীগের মিছিল-সমাবেশে অংশ নিতেন।
এ ছাড়া রাজধানীর শ্যামলী এলাকায় ককটেল নিক্ষেপ করে পালানোর সময় মারুফ হোসেন (২৫) ও দেলোয়ার (২২) নামের দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার মো. রুবেল (২৮) ৩০ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাবেক কাউন্সিলর আবুল হোসেনের ছেলে। তাঁর বিরুদ্ধে নাশকতা ও মিছিলে অর্থ জোগান দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। মাকসুদ (৩৬) দলটির বিভিন্ন কর্মসূচিতে গাড়ি ও অর্থ সরবরাহ করতেন বলে জানিয়েছে পুলিশ।
ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) তেজগাঁও বিভাগের অতিরিক্ত উপকমিশনার মো. ফজলুল করিম প্রথম আলোকে বলেন, গ্রেপ্তার ১৯ জনকে নাশকতা ও বিস্ফোরক উপাদান আইনের মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁদের আদালতে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে।