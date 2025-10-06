কামরাঙ্গীরচরে ছুরিকাঘাতে শ্রমিক নিহত

রাজধানীর কামরাঙ্গীরচরে জাহাজ থেকে সিমেন্ট নামিয়ে ট্রাকে তোলার সময় ধুলা ও ময়লা গায়ে লাগাকে কেন্দ্র করে ছুরিকাঘাতে এক শ্রমিক নিহত হয়েছেন। এতে আহত হয়েছেন আরও একজন। রোববার রাতে কামরাঙ্গীরচরের হুজুরপাড়া ঘাটে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত ব্যক্তির নাম মো. পারভেজ খাঁ (৩৮)। তিনি পেশায় শ্রমিক। আহত শ্রমিকের নাম সজল (২২)।
সহকর্মীরা জানান, রোববার সন্ধ্যা পৌনে সাতটার দিকে হুজুরপাড়া ঘাটে জাহাজ থেকে সিমেন্ট নামিয়ে ট্রাকে তোলার কাজ করছিলেন পারভেজ, সজলসহ কয়েকজন শ্রমিক। এ সময় ট্রাকের পাশে থাকা স্থানীয় কিশোর গ্যাংয়ের কয়েকজন—শাকিব, জোবায়ের, তৌফিক, আরমানসহ পাঁচ–সাতজনের গায়ে ধুলা লাগলে তাঁদের সঙ্গে শ্রমিকদের কথা–কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে হাতাহাতির ঘটনা ঘটলে পারভেজ এগিয়ে গিয়ে বিষয়টি মীমাংসা করতে বলেন। তখনই দুর্বৃত্তরা পারভেজের পেটে ছুরিকাঘাত করে। সজলের ঊরুতেও ছুরিকাঘাত করা হয়।
গুরুতর আহত অবস্থায় দুজনকে উদ্ধার করে মিটফোর্ড হাসপাতালে নেওয়া হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় পারভেজ রোববার দিবাগত রাত দুইটার দিকে মারা যান। সজলকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়।
কামরাঙ্গীরচর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আমিরুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, ময়নাতদন্তের জন্য পারভেজের মরদেহ মিটফোর্ড হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় জড়িতদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।
নিহত পারভেজ বরিশালের বন্দর থানার কাউয়ার চর গ্রামের কাঞ্চন খাঁর ছেলে। তিনি কামরাঙ্গীরচরের হুজুরপাড়া এলাকায় থাকতেন।