সালমান এফ রহমান
অপরাধ

৫৬৮ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে সালমানসহ ২৭ জনের বিরুদ্ধে বিটিআরসির মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বেসরকারি বিনিয়োগ ও শিল্পবিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান, তাঁর ছেলে শায়ান রহমানসহ ২৭ জনের বিরুদ্ধে ৫৬৮ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে মামলা করেছে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)।

বৃহস্পতিবার রাতে বিটিআরসির জ্যেষ্ঠ সহকারী পরিচালক তৌফিকুল ইসলাম বাদী হয়ে গুলশান থানায় এই মামলা করেন।

শুক্রবার রাতে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গুলশান বিভাগের উপকমিশনার তারেক মাহমুদ প্রথম আলোকে বলেন, মামলায় সালমান এফ রহমান, তাঁর ছেলেসহ ২৭টি আইজিডব্লিউ (ইন্টারন্যাশনাল গেটওয়ে) অপারেটরকে আসামি করা হয়েছে। টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইনের ৭৩, ৭৪ ও ৭৬ ধারা এবং দণ্ডবিধির ৪২০ ও ৪০৬ ধারায় মামলাটি করা হয়েছে।

পুলিশ জানায়, মামলার আসামিরা আইজিডব্লিউ অপারেটরস ফোরামের সদস্য। বিদেশ থেকে কোনো ফোন কল এলে সেগুলোকে দেশি অপারেটরে স্থানান্তরের জন্য বিগত সরকারের আমলে আইজিডব্লিউ লাইসেন্স দেওয়া হয়। অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে আইজিডব্লিউ অপারেটরস ফোরামের বিরুদ্ধে টাকা না দিয়ে চলে যাওয়া এবং অল্প কিছু টাকার যন্ত্রপাতি বসিয়ে শত শত কোটি টাকা তুলে নেওয়ার অভিযোগ ওঠে।

গত ৭ জুলাই ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে এক সংবাদ সম্মেলনে প্রধান উপদেষ্টার তথ্যপ্রযুক্তিবিষয়ক বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগের সময়ে আইসিএক্স (ইন্টারকানেকশন এক্সচেঞ্জ), আইজিডব্লিউ ও আইআইজি (ইন্টারন্যাশনাল ইন্টারনেট গেটওয়ে) লাইসেন্সধারী ‘দলীয় অপারেটরদের’ অনেকে সরকারের দুই হাজার কোটি টাকার বেশি অনাদায়ি রেখে কোম্পানি বন্ধ করে চলে গেছেন বলে অভিযোগ করেন।

আন্তর্জাতিক কল টার্মিনেশন নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ২০১৩ সালে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপদেষ্টা সালমান এফ রহমানের নেতৃত্বে সাতটি প্রতিষ্ঠান নিয়ে আইজিডব্লিউ অপারেটরস ফোরাম বা আইওএফ নামে একটি জোট গঠনের কথা তুলে ধরেন ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব।

আইজিডব্লিউসহ টেলিকম খাতের মধ্যস্তরের কোম্পানিগুলোকে কয়েক কোটি টাকার যন্ত্রপাতি বসিয়ে শত শত কোটি টাকা তুলে নেওয়ার সুযোগ বিগত সময়ে দেওয়া হয়েছে বলেও বিভিন্ন সময় অভিযোগ করেন প্রধান উপদেষ্টার এই বিশেষ সহকারী।

