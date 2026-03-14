হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সোনা চোরাচালানের অভিযোগে এক ব্যক্তিকে আটক করেছে এপিবিএন। তাঁর কাছ থেকে প্রায় ৫০০ গ্রাম স্বর্ণালংকার, মুঠোফোন ও ল্যাপটপ জব্দ করা হয়
অপরাধ

শাহজালাল বিমানবন্দরে কোটি টাকার স্বর্ণালংকার, মুঠোফোন, ল্যাপটপসহ যুবক আটক

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে প্রায় ৫০০ গ্রাম স্বর্ণালংকারসহ এক যুবককে আটক করেছে আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন (এপিবিএন)। আটক ওই যুবকের নাম রাসেল আহমেদ (২৯)। তাঁর কাছ থেকে ছয়টি মুঠোফোন ও তিনটি ল্যাপটপও উদ্ধার করা হয়েছে। জব্দ করা এসব পণ্যের বাজারমূল্য ১ কোটি ৬ লাখ টাকার বেশি বলে জানিয়েছে এপিবিএন।

এপিবিএন জানায়, শনিবার সকাল পৌনে ১০টার দিকে বিমানবন্দরের বহির্গমন টার্মিনালের সামনে থেকে রাসেলকে আটক করা হয়। পরে তাঁকে এপিবিএন কার্যালয়ে নিয়ে তল্লাশি করে কাঁধে থাকা ব্যাগ থেকে ওই সব স্বর্ণালংকার ও পণ্য উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার হওয়া স্বর্ণালংকার ২১ থেকে ২২ ক্যারেটের।

এপিবিএন আরও জানায়, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে রাসেল আহমেদ চোরাচালানের সঙ্গে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে একটি চক্রের হয়ে কাজ করছিলেন। বিভিন্ন দেশ থেকে আসা যাত্রীদের কাছ থেকে তিনি শুল্ক ফাঁকি দিয়ে সোনা ও অন্যান্য পণ্য সংগ্রহ করতেন। এই ঘটনায় বিমানবন্দর থানায় তাঁর বিরুদ্ধে একটি মামলা করা হয়েছে।

বিমানবন্দর আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের অপারেশনস কমান্ডার পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক বলেন, স্বর্ণ ও মাদক চোরাচালানের অপতৎপরতা রোধে এপিবিএন সব সময় বদ্ধপরিকর। বিমানবন্দর ব্যবহার করে যেকোনো চোরাচালান রোধের কার্যক্রম বরাবরের মতোই অব্যাহত থাকবে।

