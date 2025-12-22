পুলিশকে আরও সক্রিয় হওয়ার নির্দেশ ডিএমপি কমিশনারের

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে পুলিশ সদস্যদের আরও সক্রিয় ও তৎপর হওয়ার তাগিদ দিয়েছেন ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি) কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী। সোমবার ডিএমপির ৫০টি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের (ওসি) সঙ্গে নির্বাচনী নিরাপত্তা ও সাম্প্রতিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে বৈঠকে তিনি এ তাগিদ দেন।
সভায় উপস্থিত ডিএমপির কর্মকর্তারা বলেন, নির্বাচনের আগে নাশকতা, হামলা ও অগ্নিসংযোগের আরও ঘটনা ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা রয়েছে। সামনের দিনগুলোয় যাতে কোনো সরকারি–বেসরকারি স্থাপনায় হামলা–অগ্নিসংযোগের ঘটনা না ঘটে, তাই নিরাপত্তাব্যবস্থা আরও জোরদার করতে হবে।
এ বিষয়ে ডিএমপি কমিশনার বলেন, নির্বাচনে কোনো নিরাপত্তা–ঘাটতি বরদাশত করা হবে না। এ জন্য পুলিশকে আরও সক্রিয় ও তৎপর হতে হবে।
একটি সূত্র জানিয়েছে, প্রথম আলো ও ডেইলি স্টারে হামলা ঠেকাতে না পারায় সংশ্লিষ্ট পুলিশ সদস্যদের নিয়ে হতাশা ব্যক্ত করেন ডিএমপি কমিশনার। তাঁদের কাছে এই ব্যর্থতার কারণও জানতে চান। তখন পুলিশ সদস্যরা বলেন, পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি হামলাকারী ব্যক্তিরা আটকে দিয়েছিলেন।
কেউ যাতে নির্বাচন বাধাগ্রস্ত করতে না পারে, সে জন্য যে ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া দরকার, সেই ব্যবস্থা নেওয়ার পরামর্শ দেন কমিশনার। তিনি ওসিদের উদ্দেশে বলেন, অপরাধীরা যে দলেরই হোক না কেন, তাঁদের গ্রেপ্তার করতে হবে। কাউকে ছাড় দেওয়া যাবে না।