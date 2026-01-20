ঢাকাগামী ট্রেন থেকে অজ্ঞান পার্টির পাঁচ সদস্য গ্রেপ্তার

ঢাকা রেলওয়ে পুলিশের বিশেষ অভিযানে চেতনানাশক ওষুধসহ অজ্ঞান পার্টির পাঁচ সদস্যকে হাতেনাতে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ সময় লুণ্ঠিত টাকা ও চেতনানাশক ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়।
আজ মঙ্গলবার ভোররাত ৪টার দিকে চট্টগ্রাম থেকে ছেড়ে আসা ঢাকাগামী ঢাকা মেল (লোকাল) ট্রেনে কর্তব্যরত রেলওয়ে পুলিশ এ অভিযান চালায়। পরে ঢাকার কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনে পৌঁছানোর পর তাঁদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন আবদুল করিম (৫৪), মোস্তফা (৫৫), মো. আজিজুল হক (৫০), মো. ইয়াসিন (৩৬) ও মো. বিল্লাল খান (৪৩)। ঢাকা রেলওয়ে পুলিশ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায়।
পুলিশ জানায়, গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা চলন্ত ট্রেনে শাহীনুর আলম (২৩) ও জসিম উদ্দিন (৫০) নামের দুজন যাত্রীকে চেতনানাশক ট্যাবলেট–মিশ্রিত জুস পান করিয়ে অজ্ঞান করে টাকা ও মোবাইল লুটের চেষ্টা করছিলেন। এ সময় তাঁদের হাতেনাতে ধরা হয়।
ওই ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দেশের বিভিন্ন থানায় একাধিক মামলা রয়েছে। ঢাকা রেলওয়ে জেলার পুলিশ সুপার আনোয়ার হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা করে আদালতে পাঠানো হয়েছে।