রাজধানীর মোহাম্মদপুরে বিশেষ অভিযানে ২৬ জন আটক

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

রাজধানীর মোহাম্মদপুরে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত থাকার সন্দেহে ২৬ জনকে আটক করেছে পুলিশ। শনিবার দিনব্যাপী বিশেষ অভিযান চালিয়ে মোহাম্মদপুর থানা–পুলিশ তাঁদের আটক করে। আজ রোববার ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

ডিএমপি বলছে, অপরাধ নিয়ন্ত্রণে মোহাম্মদপুর থানাধীন বিভিন্ন অপরাধপ্রবণ এলাকায় অভিযান পরিচালনা করা হয়। এ সময় মাদক ব্যবসা, ছিনতাই ও অন্যান্য অপরাধে জড়িত থাকার সন্দেহে ২৬ জনকে আটক করা হয়।

আটক ব্যক্তিরা হলেন নয়ন (২৫), সামির (২৫), ইউসুফ (২৬), বন্যা (৩৭), নুর ইসলাম (২৬), আবিদ হোসেন (৩৮), লতিফ (৫০), মনোয়ার (২৪), মোল্লা রুবেল (৩২), আলামিন (৪৫), সাগর (১৯), হীরা (৩০), রুহুল আমিন (৪৩), আসলাম (২০), মুরাদ (২১), তাজউদ্দিন (৪০), মাসুম (৩৮), জাবেদ (৪১), বাবু (৩১), কাজী আরিফ (৩০), আলমগীর (৪০), বুলু (২১), জাফর (৪০), ফিরোজ (২৬), আলামিন (২০) ও ভুট্টু (৪৮)।

