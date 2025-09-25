অপরাধ

ঢাকাসহ সারা দেশে পুলিশের অভিযানে গ্রেপ্তার ১৬৪৪

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

ঢাকাসহ সারা দেশে পুলিশ গত ২৪ ঘণ্টায় অভিযান চালিয়ে ১ হাজার ৬৪৪ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। আজ বৃহস্পতিবার পুলিশ সদর দপ্তর এক খুদে বার্তায় এই তথ্য জানিয়েছে।

খুদে বার্তায় বলা হয়, মঙ্গলবার দিবাগত রাত ১২টা থেকে গতকাল বুধবার রাত ১২টা পর্যন্ত গত ২৪ ঘণ্টায় ঢাকাসহ সারা দেশে চালানো অভিযানে বিভিন্ন মামলা ও গ্রেপ্তারি পরোয়ানাভুক্ত ১ হাজার ৮৭ জন ও বিভিন্ন অপরাধে ৫৫৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় পিস্তলসহ তিনটি আগ্নেয়াস্ত্র, রাইফেলের দুটি গুলি, একটি গুলির খোসা, চারটি ককটেল, দুটি রাম দা ও একটি ইস্পাতের পাইপ উদ্ধার করা হয়েছে।

