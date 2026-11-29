রাজধানীর মোহাম্মদপুরে পেট্রলবোমাসহ মো. শাহীন (৩৫) নামের কার্যক্রম নিষিদ্ধ যুবলীগের এক নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ রোববার ভোরে মোহাম্মদপুরের বছিলা তিন রাস্তার মোড় থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় তাঁর কাছ থেকে দুটি অবিস্ফোরিত পেট্রলবোমা উদ্ধার করা হয়েছে।
ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, বছিলা তিন রাস্তার মোড়ে নাশকতার উদ্দেশ্যে কার্যক্রম নিষিদ্ধ সংগঠনটির নেতা-কর্মীরা একত্র হচ্ছেন বলে গোপন সূত্রে মোহাম্মদপুর থানা-পুলিশ খবর পায়। আজ ভোর আনুমানিক ৬টা ৫ মিনিটে পুলিশের একটি দল সেখানে পৌঁছালে নাশকতাকারীরা দুটি পেট্রলবোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে পালানোর চেষ্টা করেন।
এ সময় পুলিশ ধাওয়া করে মো. শাহীনকে দুটি অবিস্ফোরিত পেট্রলবোমাসহ গ্রেপ্তার করে। অন্যদিকে অজ্ঞাতনামা কয়েকজন পালিয়ে যান। ঘটনাস্থল থেকে বিস্ফোরিত পেট্রলবোমার কাচের টুকরা ও স্কচটেপ উদ্ধার করা হয়েছে।
ডিএমপি জানায়, গ্রেপ্তার শাহীন কার্যক্রম নিষিদ্ধ যুবলীগের মোহাম্মদপুর থানার ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য। এ ঘটনায় সন্ত্রাসবিরোধী আইন ও বিস্ফোরক আইনে মোহাম্মদপুর থানায় মামলা হয়েছে। তাঁকে আদালতে পাঠানো হয়েছে। পলাতকদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।