রাজধানীর শাহজাহানপুরে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দুজন গুলিবিদ্ধ

রাজধানীর শাহজাহানপুরের ঝিলপাড় এলাকায় আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দুই পক্ষের সংঘাতে দুজন গুলিবদ্ধ হয়েছেন বলে জানিয়েছে পুলিশ। তাঁরা হলেন মো. রবিন (২৪) ও মো. বিশাল (২৪)।
বৃহস্পতিবার রাত সোয়া ১০টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। গুলিবিদ্ধ দুজনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
আহত বিশালের বাসা মাদারটেক বাজারগলিতে। তাঁর পেটের ডান পাশে গুলি লেগেছে। আহত রবিনের বাসা শাহজাহানপুরের বাগিচা এলাকায়। তাঁর পেটের বাঁ পাশে গুলি লেগেছে।
স্থানীয় লোকজন জানান, পূর্বশত্রুতা ও আধিপত্য বিস্তার নিয়ে শান্তর সঙ্গে অপর পক্ষের কথা-কাটাকাটি হয়। এর জেরে রাত সোয়া ১০টার দিকে শান্ত তাঁর লোকজন নিয়ে এসে এই দুজনকে গুলি করেন। ওই এলাকায় মাদক ব্যবসা ও মাদক সেবন নিয়ে প্রায়ই ঝগড়াবিবাদ হয় বলে স্থানীয় লোকজন জানান।
শাহজাহানপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মহসিন তালুকদার বলেন, দুই পক্ষই এলাকার চিহ্নিত সন্ত্রাসী। তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা রয়েছে। আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে ঘটনাটি ঘটে থাকতে পারে।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক বলেন, আহত দুজন চিকিৎসাধীন।